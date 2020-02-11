Antalya'da kuaförler, kadın müşterilerine meme kanserini anlatacak

Antalya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen projeyle ilgili bir otelde tanıtım toplantısı yapıldı.

"Kuaförlerle hanımlarımız arasında güzel bir bağ var. Hanımlarımızın kuaför esnafı ile güzel paylaşımları var. Bu kadar önemli sohbetin arasında başka bir konu da eklenir, saç renginden başka bir şey konuşulur diye düşündük. Bu eklenen şey, kadınlarımızın yaşamlarını kurtarabilir. Kuaför arkadaşlarımızın 'En son ne zaman mamografi yaptırdınız' cümlesi, müşterisinin hayatını değiştirebilir. Projeyle kadınların saç rengini konuşurken, meme kanseri ve sağlığını da konuşmasını sağlamak istiyoruz."

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, projenin Türkiye'ye örnek olacağına inandığını söyledi.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise kuaförlerin müşterileriyle meme kanseri hakkında sohbet edip, onları bu konuda bilgilendireceğini ve tarama yaptırmaya yönlendirici konuşmalar yapacağını belirtti.

Projenin pilot il olarak seçilen Antalya'da kalmaması gerektiğine dikkati çeken Ege, kuaförlerin meme kanserine tanışıklığı arttıkça, bu konuda elçi olacaklarına inandığını söyledi.

