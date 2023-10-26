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Antalya'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi- UNESCO" programı düzenlendi

26.10.2023 14:54 | Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Antalya'da, "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi- UNESCO" programı düzenlendi.

Side Antik Kenti içerisindeki antik tiyatroda gerçekleşen etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Kültür ve Acil Durumlar Başkanlığı Direktörü Krista Pikkat, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet ve Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) Kültürel Miras Koruma Daire Başkanı Sophie Delepierre katıldı.

Programda kentte eğitim gören ortaokul öğrencilerine, kültürel miras öğeleri ve "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" hakkında bilgi verildi.

Side Müzesi Uzmanı Arkeolog Emine Fersiz, kültürel varlıkların korunmasının önemine yönelik sunum yaptı.

"ÇOCUKLARIMIZA ÇOK GÜVENİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AA muhabirine, "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi"nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda öğrencilere eğitim verildiğini belirten Yazgı, "Anadolu öyle bir coğrafya ki her yeri tarihle dolu, bu nedenle korumak çok önemli. Kültür varlıklarımız bize ecdadımızın bir emaneti. Bu mirası korumak bakanlığımız, polisimiz ve jandarmamızın görevi olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdinin görevidir. Bu mirasımızın çocuklarımıza emanet olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza çok güveniyoruz. Etkinliğimizde Cumhuriyet'in 100. yılında gençlerimizi bir kültürel mirasın içerisinde, neyi koruduklarını ne kadar önemli bir göreve talip olduklarını anlatmak istedik." diye konuştu.

Yazgı, son yıllarda Türkiye'de kültürel varlıkları korumaya yönelik önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Kaçakçılıkla mücadelede atılan adımların başarılı sonuçlandığına dikkati çeken Yazgı, "Yurdumuzdan kaçırılan eserlerin getirilmesi için çok yoğun bir çaba harcıyoruz. Son yıllarda bu anlamda inanılmaz başarılar elde ettik. Şu an tüm dünyadaki kaçakçılar Türkiye Cumhuriyeti'nden korkuyor. Çünkü bizim bir eserimiz çalınmışsa, onu gider bulur ve alır getiririz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE YÜRÜTÜLEN "KÜLTÜR MİRASI KORUYUCULARI" ÖRNEK BİR PROJE"

UNESCO Kültür ve Acil Durumlar Başkanlığı Direktörü Krista Pikkat ise Türkiye'nin kültürel varlıkların korunmasına yönelik uygulama ve çalışmalarının oldukça başarılı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin örnek ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Pikkat, "Türkiye, kültürel miras kaçakçılığının önlenmesinde ve mücadelesinde UNESCO çatısı altındaki en aktif ve örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi. 1970 UNESCO sözleşmesinin en önemli bileşenlerinden bir tanesi, kültür mirasının kaçakçılığı, ticareti konularında eğitim verilmesidir. Türkiye toplumu bir arada tutabiliyor ve bu proje sayesinde aslında mirasının korunmasını sağlıyor. Türkiye'de yürütülen Kültür Mirası Koruyucuları örnek bir proje. Çocuklar ve gençler bizlerin geleceğidir. Onlar aldıkları bu eğitimle birlikte geleceği daha güzel inşa edecekler." şeklinde konuştu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO side

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