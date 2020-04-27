YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da lise öğrencisi kızdan 17 gündür haber alınamıyor

Antalya'da lise öğrencisi kızdan 17 gündür haber alınamıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 27.04.2020 10:22 | Son Güncelleme

Antalya'da lise öğrencisi kızdan 17 gündür haber alınamıyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki lise öğrencisi kızdan haber alınamıyor.

Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi ile yaşayan lise 2. sınıf öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 17 gün önce "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Genç kızın eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılmaması üzerine anneanne Ayşe Yıldırım, polise giderek kayıp müracaatı yaptı.

- "Hayatından endişe ediyoruz"

Ayşe Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun hayatından endişe ettiğini söyledi.

Torunu Hayriye Nur Özyurt'un 8 yaşından beri kendisiyle yaşadığını belirten Yıldırım, "Pazarcılık yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Ben KOAH hastasıyım. Torunum beni çok sever. Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2. sınıfına giden Hayriye hep bana, "Anneanne hemşire olacağım. Seni tedavi edeceğim.' derdi. Haber vermeden hiçbir yere gitmezdi." diye konuştu.

Torununun telefon kayıtlarının incelenmesini isteyen Ayşe Yıldırım, "Kaybolmadan bir gün önce Hayriye'yi bir kadın cep telefonundan aradı. Telefon konuşmasının ardından torunum çok ağladı. Niye ağladığını sorduğumda ise 'Ağlayasım geldi.' diye geçiştirdi. Sabah markete gidip dönmeyince de polise gidip kayıp müracaatı yaptım. Bir daha ne haber ne de ses aldık. Çok zor durumdayım, bana yardım edin. Kolum kanadım kırıldı. Torunum olmadan yaşayamıyorum, nefes alamıyorum."

Öte yandan, ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
Anahtar Kelimeler:
anneanne Antalya Arama Genç Kız Kayıp Kepez Polis Torun

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 3,7 büyüklüğünde deprem

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinaya alındı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:01
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:49
Yatsı
21:12

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Aile Eczanesi
Muratpasa
Damla Eczanesi
Muratpasa
Güneş Eczanesi
Muratpasa
Kaya Eczanesi
Muratpasa
Mavi Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Antalya'da, öğrencilerden yaşlılara destek

Antalya'da, öğrencilerden yaşlılara destek

Antalya’da ’Araç dezenfekte noktası’

Antalya’da ’Araç dezenfekte noktası’

En Romantik Uçuş

En Romantik Uçuş

Antalya Düdenbaşı Mahallesi'ndeki park yenileniyor

Antalya Düdenbaşı Mahallesi'ndeki park yenileniyor

Film izleme bahanesiyle tecavüz

Film izleme bahanesiyle tecavüz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.