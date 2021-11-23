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Antalya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

23.11.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Akseki-Manavgat karayolu Cendere Kavşağı'nda, 07 JA 665 plakalı otomobil ile 32 DM 677 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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