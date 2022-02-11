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Antalya'da motor arızası yapan helikopter sahile acil iniş yaptı

11.02.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da motor arızası yapan helikopter sahile acil iniş yaptı

Antalya Bisiklet Turu'nu havadan görüntüleyen helikopter, motor arızası nedeniyle Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci etabını havadan görüntüleyen helikopterde motor arızası oluştu.

Pilot, helikopteri Konyaaltı Plajı'na indirdi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşlar da plaja inen helikopter ile fotoğraf çektirdi.

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