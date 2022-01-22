Antalya'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde Şükrü Ünal'ın (23) kullandığı motosiklet dün gece yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ünal ve beraberindeki arkadaşı sağlık ekiplerince Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şükrü Ünal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Ünal'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.



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