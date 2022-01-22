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Antalya'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

22.01.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'da ağaca çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde Şükrü Ünal'ın (23) kullandığı motosiklet dün gece yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ünal ve beraberindeki arkadaşı sağlık ekiplerince Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şükrü Ünal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Ünal'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

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