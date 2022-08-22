YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da motosikletiyle duvara çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'da motosikletiyle duvara çarpan sürücü yaşamını yitirdi

22.08.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da motosikletiyle duvara çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletiyle bir evin duvarına çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Sarılar Mahallesi Hüseyin Efendi Caddesi'nden Manavgat Şelalesi istikametine ilerleyen İsa E'nin (24) kullandığı 07 AUU 737 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan motosikletin sürücüsü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Side Mahallesi'nde kuaförlük yaptığı öğrenilen İsa E'nin kaza sırasında başında kask olmadığı belirlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandıAntalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor maçının ardındanAnkara Keçiörengücü-Bodrumspor maçının ardından
Civan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecekCivan Canova'nın cenazesi salı günü toprağa verilecek
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manavgat motosiklet

Antalya Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:13
Öğle
13:05
İkindi
16:48
Akşam
19:48
Yatsı
21:09
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.