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Antalya'da motosikletiyle kamyona çarpan genç kız öldü

13.10.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da motosikletiyle kamyona çarpan genç kız öldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yol bakım kamyonuna arkadan çarpan motosiklet sürücüsü genç kız yaşamını yitirdi.

Pınar Ünlü (23) idaresindeki 07 AZR 067 plakalı motosiklet, Batı Çevre Yolu'nda emniyet şeridindeki Karayollarına ait yol bakım kamyonuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünlü'nün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Aykut A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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