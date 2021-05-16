Antalya'da motosikletiyle köpeğe çarparak yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kullandığı motosikletin köpeğe çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'ndeki kazada ağır yaralanan Ramazan Bekçi (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bekçi'nin yakınları, hastane bahçesinde gözyaşı döktü.

Ramazan Bekçi'nin kullandığı 07 HVL 52 plakalı motosiklet, 27 Nisan'da Kadıpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçerken köpeğe çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Bekçi hastaneye kaldırılmış, kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı.



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