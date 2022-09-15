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Antalya'da müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

15.09.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınova Yenigün Mahallesi Manolya Sokak'ta müstakil evde patlama sesleri ve dumanların çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu söndürüldü. Ekipler, yangında patlayan tüpleri dışarıya çıkardı, müstakil evde zarar meydana geldi.

Mahalle sakini Gülcan Alkan, gazetecilere, evde 14 yaşında bir çocuğun bulunduğunu ve onun da patlama sesine uyandığını söyledi. İtfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirten Alkan, "Bizler de hortum, su kovaları ve yangın söndürme tüpleriyle söndürmeye çalıştık. Allah'tan can kaybı yok." dedi.

Yangın sırasında evde bulunan 14 yaşındaki İbrahim Polat ise uyuduğu sırada patlama sesleri duyduğunu ve hemen dışarıya çıkarak yardım istediğini ifade etti.

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