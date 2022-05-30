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Antalya'da nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

30.05.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 17 yaşındaki nişanlısı Nuray Demir’i öldürdüğü iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sanık Taner Bektaş (30) hakkında, bir otel odasında Nuray Demir’i boğarak öldürdüğü iddiasıyla, "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Nuray Demir'e 2020 yılında Birol K. isimli kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davasının bulunduğu belirtildi.

Annesi Fatmana Gül'ün beyanına göre, o dönemde psikolojik sorunlar yaşayan Demir'in, sanık Bektaş ile sosyal medyada tanıştığı ve aile arasında nişanlandıkları belirtildi.

Yalova'da yaşayan Taner Bektaş'ın zaman zaman Antalya'ya gelerek nişanlısının evinde kaldığı belirtilen iddianamede, önceki gelişinde anne Fatmana Gül ile ziynet eşyalarının kaybolması nedeniyle yaşanan tartışma üzerine son gelişinde otelde kaldığı bilgisine yer verildi.

İddianamede, otel odasında oldukları sırada Demir'in cep telefonuna mesajlar gelmesi üzerine Bektaş ve Demir arasında tartışma çıktığı, sanığın boğazını elleri ile sarıp sıkmasıyla Demir'in boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Sanığın olayın ardından oteldeki kişisel eşyalarını alarak otogara gittiği, bilet aldığı otobüsü kaçırması üzerine ticari taksi ile gittiği Yalova'da yakalandığı kaydedildi.

Savcılık, olay günü 18 yaşından küçük olan Nuray Demir'i öldürdüğü iddiasıyla Taner Bektaş'ın "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

Davanın ilk duruşması, 8 Haziran'da görülecek.

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