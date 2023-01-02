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Antalya'da oluşturulan zeytin çiftliğinin geliri öğrencilere burs olacak

02.01.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesinde oluşturulan zeytin çiftliğinden elde edilecek gelirle 35 bin öğrenciye burs sağlanması hedefleniyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, belediye olarak daima çevreye yatırım yaptıklarını belirtti.

Daha yeşil bir dünya için bir yandan ağaçlandırma faaliyetlerine katıldıklarını bir yandan da ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Tütüncü, bu kapsamda Antalya Orman Çiftliği'nin yan tarafındaki alanı da söz konusu projeye tahsis ettiklerini bildirdi.

Tütüncü, alanda zeytin çiftliği oluşturduklarını ve fidan dikimine başladıklarını aktararak, "Yıl içinde alana 10 bin yetişmiş zeytin ağacı dikilecek ve gelecek yıldan itibaren meyve vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Yüz yıllar boyunca Antalya'nın çeşitli bölgelerinde zeytin üretildiğine, antik kentlerde de kalıntılarının görülebildiğine dikkati çeken Tütüncü, kentteki zeytin potansiyelini bu projeyle daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.

Zeytin çiftliğinden elde edilecek gelirle 35 bin öğrenciye burs sağlanacağını kaydeden Tütüncü, "Önümüzdeki 5 yıllık dönemde 15 milyon lira gibi bir gelir bekliyoruz. Bunun tamamı öğrenciler için kullanılacak. Atıl bir araziyi çevreci projeyle öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yüz yıllık bir projenin adımlarını atıyoruz. Geleceğe önemli bir hizmet, eser bırakıyoruz. Bundan dolayı son derece gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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