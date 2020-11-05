Antalya'da orman yangınında bazı seralar ve tarım arazileri zarar gördü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Güzören Mahallesi Savrun mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, bir hektarlık ormanlık alan ile yakındaki bazı sera ve tarım arazileri zarar gördü.

Ekiplerin gece boyunca soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

