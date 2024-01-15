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Antalya'da ormanlık alanda ölü bulunan Rus turistin cenazesi teslim alındı

15.01.2024 15:26 | Son Güncelleme:
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Antalya'da ormanlık alanda ölü bulunan Rus turistin cenazesi teslim alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda ölü bulunan Rus kadın turistin cenazesi ailesine teslim edildi.

Doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra geri dönmeyen ve AFAD koordinesindeki arama ve kurtarma çalışmasında ölü olarak bulunan Rus turist Nadezhda Iarygına'nın (40) Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Iarygına'nın yakınları tarafından teslim alınan cenazesinin, toprağa verilmek üzere Moskova'ya götürüleceği öğrenildi.

OLAY

Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan ve 4 Ocak'ta doğa yürüyüşüne çıkan Nadezhda Iarygına'nın geri dönmemesi üzerine kayıp ihbarında bulunulmuş, turistin yürüyüşe gittiği Çalış Tepesi bölgesinde arama çalışması başlatılmıştı. Rus kadının 12 Ocak'ta Kirişçiler bölgesindeki dağlık ve ormanlık alanda cesedi bulunmuştu.

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