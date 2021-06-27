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Antalya'da otel sahilindeki caretta caretta yumurtaları zarar görmemesi için taşındı

27.06.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otel sahilindeki caretta caretta yumurtaları zarar görmemesi için taşındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, deniz kaplumbağasının otel sahiline bıraktığı 75 yumurta, uzman görevli tarafından yuva açılarak daha güvenli yere götürüldü.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelin görevlileri, sahile caretta carettanın yumurtladığını fark etti.

Otel yetkilileri, deniz kaplumbağasının sahil bandına yakın yere yuva oluşturması üzerine durumu Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine veteriner hekim Fevzi Uzun, açtığı yuvadaki 75 caretta caretta yumurtasını, dikkatle ve özenle yuvadan çıkarıp, sahil bandından daha uzak alana açılan çukura koyup üzerini kapattı.

Uzun, caretta caretta yumurtalarının zarar görmemesi için sahilden uzak alana taşıdıklarını belirtti.

Yavruların 45 gün sonra yuvadan çıkarak denizle buluşacağını tahmin ettiklerini bildiren Uzun, herkesin caretta carettalar için daha duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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