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Antalya'da otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı

01.04.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otizmli çocuklar ve aileleri gökyüzüne mavi balon bıraktı

Antalya'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliklerinde mavi balon uçuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla Yavuz Özcan Parkı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kortej düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin İltar'ın da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, mavi balonlar uçuruldu.

Törende konuşan otizmli birey Mert Kızıldere, "Bugün bizim günümüz. Otizmli olmak farklı olmaktır. Bizi değiştirmeye çalışmayın. İyi ki varız, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Büyükşehir Belediyesi önünde de gökyüzüne mavi balon bırakıldı.

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