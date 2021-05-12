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Antalya'da oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

12.05.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki katlı oto tamirhanesinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Doğuyaka Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki tamirhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye de alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, iş yerinde büyük çapta hasara neden oldu. Tamirhanedeki yedek parçalarlar ve malzemeler kullanılamaz halde geldi, bir araçta hasar oluştu.

Alevlere müdahale etmeye çalışırken hafif yaralanan iş yeri sahibi Yusuf Ünal, sağlık ekince hastaneye götürüldü.

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