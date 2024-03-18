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Antalya'da oto yıkamada 17 yaşındaki gencin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı yakalandı

AA AA
18.03.2024 14:55
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde oto yıkama dükkanında 17 yaşındaki gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilbayır Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'de bulunan bir oto yıkama dükkanındaki konteynerde dün gece saatlerinde bir kişinin tabancayla intihar ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, konteynerdeki Arda Bağuç'un tabancayla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Ekipler, olayla ilgili Bağuç ile aynı iş yerinde çalışan S.B.D. (26) ve E.K.K'yi (19) gözaltına aldı.

Bağuç'un, yaklaşık iki hafta önce Adana'dan Antalya'ya oto yıkamada çalışmak üzere geldiği, olayın gerçekleştiği konteynerde kaldığı öğrenildi.

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cinayet antalya Gözaltı Döşemealtı genç oto yıkama

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