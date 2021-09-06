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Antalya'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

06.09.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Antalya'da, dün otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda, Uğur E. yönetimindeki 34 LFC 655 plakalı otobüs ile Hande A'nın kullandığı 07 EDV 07 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Sevgi Ekmekçi, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücülerin tedavisi aynı hastanede devam ediyor.

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Sabah
06:26
Öğle
13:00
İkindi
16:35
Akşam
19:25
Yatsı
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Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Buyrukçu Eczanesi
Muratpasa
Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Güzeloba Eczanesi
Muratpasa
İdil Eczanesi
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