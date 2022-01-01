Antalya'da otobüsteki yolcunun valizinde uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine, takibe alınan yolcu otobüsünü durdurdu.

Arama yapan ekipler, yolculardan M.D'nin valizinde 12 gram uyuşturucu hap ve kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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