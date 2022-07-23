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Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

23.07.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 YSK 17 plakalı otomobil, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde Yiğitcan Koç'un (24) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan motosikletteki Hasan Gümüş (27) ise kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Koç ve Gümüş'ün cenazesi işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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