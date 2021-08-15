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Antalya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

15.08.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya - Konya kara yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan Yücedağ'ın kullandığı 18 BJ 390 plakalı minibüs ile Uğur Uzun idaresindeki WE-191-GZ yabancı plakalı otomobil, Akseki ilçesi Yarpuz Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uzun ile aynı araçta bulunan Nevruz Uzun, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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