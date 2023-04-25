YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada polis memuru yaşamını yitirdi

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada polis memuru yaşamını yitirdi

25.04.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.

Ö.T'nin kullandığı 20 GF 395 plakalı otomobil, Orta Mahalle Başöğretmen Caddesi'nde polis memuru Burak Zemin Yeter (35) yönetimindeki 07 AYL 015 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yeter, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Ö.T. gözaltına alındı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde görevli 7 yıllık polis memuru Yeter'in, eşinin 7 aylık hamile olduğu ve kardeşinin düğünü nedeniyle izne ayrıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aspendos Antik Tiyatrosu’nda 23 Nisan coşkusuAspendos Antik Tiyatrosu’nda 23 Nisan coşkusu
Ankara'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıAnkara'da takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil mısırcı büfesine daldı: 4 yaralıOtomobil mısırcı büfesine daldı: 4 yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya polis Serik

Antalya Namaz Vakitleri 25 Nisan Salı

İmsak
04:36
Sabah
06:04
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Salı

Kavuklu eczanesi
Kas
Selcen eczanesi
Alanya
Çalim eczanesi
Kepez
Gülay eczanesi
Muratpasa
Cihan eczanesi
Kepez
Gül eczanesi
Manavgat
Tuğra eczanesi
Serik
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Aylardır süren ihaneti bebek telsizi ele verdi

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı okulu karıştırdı

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Fenomen canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı! Bir anda görünce...

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.