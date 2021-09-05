Antalya'da otomobil refüje çıktı: 2 yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda, Fevzi Ak idaresindeki 07 CFS 64 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu, refüje çıktıktan sonra yan yola girdi.

Kazada, otomobilde bulunan Nesli Ünal ile Hamdiye Tülcan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.



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