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Antalya'da otomobil, römorka ve evin duvarına çarptı 3 kişi yaralandı

16.02.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobil, römorka ve evin duvarına çarptı 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin, park halindeki traktör römorkuna ardından evin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hatipler Mahallesi D-400 karayolunda Doğan Işık'ın kullandığı 07 ALY 076 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki traktör römorkuna ardından evin duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Işık ile otomobilde bulunan Enis Recep Külahlı ve Yavuz Selim Külahlı yaralandı. Yaralılar, ilk yardım ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manavgat

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