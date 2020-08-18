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Antalya'da otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 18.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Selçuk Gökel (38) yönetimindeki 34 CDP 751 plakalı otomobil, Bezirgan Mahallesi Kördere mevkisinde Tayfur Özdemir (22) idaresindeki 26 FL 191 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Özdemir araç içerisinde sıkıştı.

Özdemir, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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