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Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

03.08.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Finike-Elmalı Sanayi Kavşağı'nda, Uğur Filiz'in (35) kullandığı 07 EPM 20 plakalı otomobil, kavşağa kontrolsüz çıkan plakası tespit edilemeyen traktöre çarpmamak için ani manevra sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Cemal, Kezban ve Melek Filiz yaralandı. Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur Filiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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