Antalya’da özel tekne ile amatör su ürünleri avcılığı başlıyor

Sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetleri ile su altı tüfeği, zıpkın vb. aletlerle avcılık yasağının devam ettiği Antalya’da özel tekneler ile amatör su ürünleri avcılığına tekne boyuna göre kişi kısıtlaması ve maske zorunluluğu şartıyla izin verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara ilişkin kararlar alınmaya devam ediliyor. Denizde ve iç sularda amatör su ürünleri avcılığı faaliyetleri durdurulmuştu. 14 Mayıs tarihinden itibaren, Antalya genelinde sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin ve su altı tüfeği, zıpkın gibi aletlerle avcılığın yasaklılığının devamına karar verildi.

Ancak denizde özel tekneler ile amatör su ürünleri avcılığının, olta ile; tam boyu 5 metre ve altında olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 2 kişi, tam boyu 6 metre ile 10 metre arasında olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 3 kişi ve tam boyu 10 metreden fazla olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 5 kişi bulunması şartıyla izin verildi.