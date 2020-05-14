YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da özel tekne ile amatör su ürünleri avcılığı başlıyor

Antalya’da özel tekne ile amatör su ürünleri avcılığı başlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 14.05.2020 18:26 | Son Güncelleme

Sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetleri ile su altı tüfeği, zıpkın vb.

Sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetleri ile su altı tüfeği, zıpkın vb. aletlerle avcılık yasağının devam ettiği Antalya’da özel tekneler ile amatör su ürünleri avcılığına tekne boyuna göre kişi kısıtlaması ve maske zorunluluğu şartıyla izin verildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara ilişkin kararlar alınmaya devam ediliyor. Denizde ve iç sularda amatör su ürünleri avcılığı faaliyetleri durdurulmuştu. 14 Mayıs tarihinden itibaren, Antalya genelinde sahil bantlarında ve iç sularda tüm amatör balıkçılık faaliyetlerinin ve su altı tüfeği, zıpkın gibi aletlerle avcılığın yasaklılığının devamına karar verildi.
Ancak denizde özel tekneler ile amatör su ürünleri avcılığının, olta ile; tam boyu 5 metre ve altında olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 2 kişi, tam boyu 6 metre ile 10 metre arasında olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 3 kişi ve tam boyu 10 metreden fazla olan tekneler için, tekne içerisinde en fazla 5 kişi bulunması şartıyla izin verildi.

Teknede maske zorunluluğu
Kararda, "Tekne içerisinde bulunulduğu sürece maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve yürürlükteki mevzuat kurallarına uyulması kaydıyla yapılabileceğine, kararın takip ve denetiminin genel kolluk ve belediye zabıta teşkilatları ile Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerince koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir" denildi.

Cezai işlem
Kararlara uyulmaması halinde 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve uymayanların adli makamlara bildirilmesine karar verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip'Dünyanın en iyisi' diyerek duyurdu! ATAK helikopterine sürpriz talip
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Belediye korona virüs tedbiri kapsamında arazilerinde tarıma başladı

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Cuma pazarı bu ayın sonuna kadar kurulmayacak

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Antalya Namaz Vakitleri 14 Mayıs Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:43
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:04
Yatsı
21:33

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Ilgın Eczanesi
Muratpasa
Özdeniz Eczanesi
Muratpasa
Pastör Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Yeni Işık Eczanesi
Muratpasa
Ata Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.