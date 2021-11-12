Antalya'da palmiye ağaçlarından trafoya sıçrayan yangın söndürüldü

Antalya'da palmiye ağaçlarından trafoya sıçrayan yangını itfaiye söndürdü.

Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi'ndeki iki palmiye ağacı henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Büyüyen alevlerin trafoya sıçraması sonucu patlamalar meydana geldi. Çevre sakinleri, patlamalar nedeniyle korkulu anlar yaşadı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cadde araç trafiğine kapatıldı, trafodaki elektrik dağıtım şirketi görevlilerince kesildi.

Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz