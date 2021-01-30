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Antalya'da park halindeki otomobilin kundaklanmasıyla ilgili bir kişi yakalandı

30.01.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Antalya'da park halindeki otomobilin kundaklanmasıyla ilgili bir kişi yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobili benzin dökerek yaktığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Sarılar Mahallesi'nde Halil Gümüş'e ait park halindeki 16 K 8838 plakalı otomobilden dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden koşarak uzaklaşan şüpheliyi Hastane Caddesi'nde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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