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  4. Antalya'da parkta bir kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Antalya'da parkta bir kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

AA AA
17.12.2024 11:02
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki çocuk parkında bir kişiyi öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Muaz Çoban ile sanık avukatı hazır bulundu.

Savunma yapan sanık, maktulle aynı parkın farklı yerlerinde yattıklarını belirterek, "Alkollü olduğum için olay anını hatırlamıyorum. Böyle bir insan değilim. Çok pişmanım." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza, haksız tahrik indirimiyle 25 yıla düşürüldü.

OLAY

Kızılsaray Mahallesi 75. Sokak'taki çocuk parkında 28 Haziran'da yaşanan olayda, göğsünden bıçaklanan Süleyman Celebe (51) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Celebe'yi göğsünden bıçaklayıp öldüren kişinin Muaz Çoban olduğunu tespit etmişti.

Görüntülerden iz süren ekipler, şüpheliyi 6 saat sonra Muratpaşa ilçesindeki başka bir parkta otururken yakalamıştı.

Tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya çocuk parkı

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