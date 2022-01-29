YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu

Antalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu

29.01.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde parkta çukur kazan çiftin evinde yapılan aramada erkek cesedi bulundu.

Side Mahallesi'ndeki parkta çukur kazıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye geldi. Çukurun yanında bulunan Elvan K. ile birlikte yaşadığı Alman uyruklu Nadia A.G'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaşadıkları eve giderek inceleme yaptı.

Evde cinsel organı kesilmiş ve vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi bulunan erkek cesedi bulundu. Cesedin 39 yaşındaki Kadir Demir'e ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Elvan K. ile Nadia A.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların ifadesinde, Kadir Demir'in akşam eve geldiği, birlikte yemek yiyip, alkol aldıkları ve aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bıçakladıkları belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
Tüberkülozda erken tanı sürecini hızlandıran yeni yöntem kullanıma sunulacakTüberkülozda erken tanı sürecini hızlandıran yeni yöntem kullanıma sunulacak
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 29 Ocak Cumartesi

İmsak
06:33
Sabah
07:55
Öğle
13:15
İkindi
16:02
Akşam
18:25
Yatsı
19:43
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Ankara'da çiftçiler, kara rağmen havuç hasadı yapıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Polisin dikkati çocuğun ayaklarının kangren olmasını önledi

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Mersin'de kar nedeniyle çatısı çöken ağıldaki 21 küçükbaş hayvan telef oldu

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.