Antalya'da parkta çukur kazan çiftin evinde ceset bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde parkta çukur kazan çiftin evinde yapılan aramada erkek cesedi bulundu.

Side Mahallesi'ndeki parkta çukur kazıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye geldi. Çukurun yanında bulunan Elvan K. ile birlikte yaşadığı Alman uyruklu Nadia A.G'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, yaşadıkları eve giderek inceleme yaptı.

Evde cinsel organı kesilmiş ve vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi bulunan erkek cesedi bulundu. Cesedin 39 yaşındaki Kadir Demir'e ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Elvan K. ile Nadia A.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların ifadesinde, Kadir Demir'in akşam eve geldiği, birlikte yemek yiyip, alkol aldıkları ve aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu bıçakladıkları belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz