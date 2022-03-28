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Antalya'da pazarda alışveriş yapanların telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı

28.03.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da pazarda alışveriş yapanların telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde pazarda alışveriş yapan 4 kişinin cep telefonlarını çalan iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Semt Pazarı'nda alışveriş yapan 4 kişinin çanta ve ceplerinden telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, telefonları A.A. ve T.L'nin çaldığını belirledi.

Şüphelileri adreslerinde gözaltına alan ekipler, çalınan telefonları sahiplerine teslim etti.

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