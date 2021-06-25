Antalya'da pazaryerindeki kadının bileziklerini çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

Antalya'da "Üzerine koyarsak elimizdeki zekat parasının hayrını artırır" diye ikna ettikleri kadının bileziklerini aldıktan sonra motosiklet ile kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde pazar alışverişi yapan 55 yaşındaki Makbule Yılmaz, bileziklerinin çalındığını iddia ederek polis ekiplerinden yardım istedi.

Yılmaz, pazaryerine gelen polis ekiplerine, "2 kişi yanıma gelerek klimacı olduklarını, beni ve eşimi tanıdığını söylediler. Ardından zekat parası olduğunu söyledikleri bir miktar para gösterdiler. 'Üzerindeki en değerli malı koyarsan hem bu paranın hem de yapacağınız yardımların hayrı artar' dediler. Kolumdaki iki bileziği paranın üzerine koyunca hem bilezikleri hem de paraları alıp motosikletlerine binip kaçtılar." ifadesini verdi.

Polis ekipleri kadının ve çevredeki vatandaşların verdiği eşkal doğrultusunda şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

Yılmaz ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

