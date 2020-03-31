Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da, piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü sürmeye çalışan 2 zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir gecekondu ile önünde bulunan kamyonete operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramada, ünlü markaların taklidi 1 ton 514 kilogram sahte toz deterjan, 160 litre sahte şampuan, üzerinde üretim yeri ve seri numarası bulunmayan beyaz şeffaf poşet içerisinde bin 300 maske, 83 boş deterjan paketi, ambalaj poşetlerinin ağzını yapıştırmak için kullanılan 2 makine, tartı, üzerinde çeşitli çay markalarının bulunduğu rulo halinde 805 bandrol ile ürünlere yapıştırmak için hazırlanan 14 çıkartma bulundu.

Olayla ilgili, şüpheliler İ.H. ve H.R.D. hakkında, "Kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ile "Sınai Mülkiyet Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

