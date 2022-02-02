Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan 2 kişi aracı terk edip kaçtı

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan 2 kişi, aracı sokakta terk edip kaçtı.

Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi'nde devriye görevi yapan Asayiş Şube Motosikletli Yunus Polis Timleri, 07 YKY 03 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Ekipler tarafından kovalanan otomobil, Aspendos Bulvarı üzerinde izini kaybettirdi. Yunus polisleri tarafından yapılan aramada araç, 1014 Sokak'ta terk edilmiş olarak bulundu.

