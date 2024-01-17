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Antalya'da sağanak nedeniyle bir camiyi su bastı

AA AA
17.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Kaş ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bir camiyi su bastı.

Antalya'da sağanak nedeniyle bir camiyi su bastı

Kaş genelinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kırsal kesimlerdeki mahallerde ev ve seraları su bastı, bazı mahallerde yollar ulaşıma kapandı.

Ahatlı Mahallesi'ndeki Ahatlı Camisi'ni de su bastı. Kullanılmaz hale gelen camide hasar oluştu.

Sarılar Mahallesi'nde su basan bir ahırda 7 küçükbaş hayvan telef oldu, 2 büyükbaş hayvan ise belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri taşan dereler ve kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sahada zarar gören mahalleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor.

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antalya kaş su baskını cami sağanak

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