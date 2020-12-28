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Antalya'da sağanak ve rüzgar etkili oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 28.12.2020 22:05 | Son Güncelleme

Antalya'da sağanak ve rüzgar etkili oldu

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Özellikle Gazi, Yüzüncü Yıl, Akdeniz bulvarları ile çevre yolu gibi ana arterlerin bazı bölümlerinde yağış nedeniyle yaşanan aksamalara polis ekipleri müdahale ederken, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde ise belediye ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gürsu Hizmet Birimi önünde biriken su nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş merkezleri ile iş yerlerinin tentelerinin altlarında ıslanmaktan korundu.

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