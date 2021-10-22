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Antalya'da sahaf festivalinin üçüncüsü başladı

22.10.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sahaf festivalinin üçüncüsü başladı

Antalya'da "3. Kepez Sahaf Festivali" kitapseverlerle buluştu.

Kepez Belediyesince düzenlenen etkinlik, DokumaPark'ta kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Yazma eserler, tarihe tanıklık eden kitaplar, dergiler ve orijinal nüshaların satışa sunulduğu festivale, ülkenin dört bir yanından 41 sahaf katıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, açılış töreninde, festivali bir kez daha kitapseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tütüncü, ilkbaharda da kitap festivali düzenlediklerini belirterek, "Üç yıldır her Cumhuriyet Haftası'nda bu etkinliği gerçekleştiriyor, farkındalık yaratmak istiyoruz. Bugün buradaki sahaflarımızın hepsi birbirinden kıymetli birer değer. Son derece güzel ve nitelikli bir festival olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Koleksiyonu alıcılarıyla buluşturan, söyleşiler ve kitap müzayedesinin de düzenleneceği festival, 31 Ekim'de sona erecek.

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