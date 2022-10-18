YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da sahilde bir kişiyi tüfekle öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

Antalya'da sahilde bir kişiyi tüfekle öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

18.10.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sahilde bir kişiyi tüfekle öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

Antalya'da sahilde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık, "haksız tahrik" hükümleri uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Orhan T. (58) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Orhan T, pişman olduğunu ve tahliyesini istediğini belirterek, "Keşke bu olay olmasaydı, keşke olanları geri alabilseydim." dedi.

Müşteki avukatı Fırat Kılıç ise iddia edildiği gibi maktulün bıçakla saldırması ve sanığın elinden yaralaması olayının doğru olmadığını söyledi.

Sanığın, önce havaya ateş etmediğini, direkt maktulün ölümcül bölgelerini hedef alarak ateş ettiğini savunan Kılıç, "Sanık, vurularak yere düşen maktulün 'ölüyorum' demesine karşın 'Tabii ki öleceksin' diye yanıt vermiştir. İddia ettiği gibi yarasına tampon yapmamıştır. Sanık, suçtan kurtulmak için bıçaklandığını ve tampon yaptığını öne sürmektedir." diye konuştu.

Maktul Erhan Yazıcı'nın annesi Müşerref Yazıcı ise oğlunun sanığa bıçak çektiğine inanmadığını belirterek, "Sanık, kesik olduğunu öne sürdüğü eliyle nasıl pansuman yapmış? Önce Allah'a sonra size güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı Oğuzhan Tokatman da maktulün olay sırasında sanık Orhan T'nin boğazına doğru bıçak salladığını, bunu engellemek isterken de sanığın elinden yaralandığını öne sürdü.

Sanığın önce havaya ateş ettiğini savunan Tokatman, "Olay meşru müdafaadır. Öldürme kastı yoktur. Öldürmeye gerektirecek bir gerekçe de yok. Müşteki avukatının öne sürdüğü gibi 'Tabii ki öleceksin' diye bir cümle de yok." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezası, maktul tarafından kemik kırığı oluşacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde bıçakla parmağından yaralanması nedeniyle "haksız tahrik" hükümleri uygulanarak 18 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, sanığın bu cezasından herhangi bir indirim uygulamadı.

Konyaaltı Sahili'nde 7 Şubat'ta çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Erhan Yazıcı (41), kaldırıldığı hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Orhan T. tutuklanmıştı.

Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın, maktul tarafından kemik kırığı oluşacak ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde bıçakla parmağından yaralanması nedeniyle "haksız tahrik" hükümleri uygulanarak 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdüAntalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Denizli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındıDenizli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Konyaaltı kedi

Antalya Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:02
Öğle
12:47
İkindi
15:53
Akşam
18:22
Yatsı
19:37
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.