Antalya'da sahile vuran yunus, vatandaşlar tarafından denize bırakıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde sahile vuran yunus, vatandaşlar tarafından denize kavuşturuldu.

İhsan Gökgöz ve arkadaşları Belek Turizm Merkezinde balık tuttukları sahilde yunusun çırpındığını gördü.

Bunun üzerine Gökgöz ve arkadaşları sahile vuran yunusu denize doğru iterek kurtarmaya çalıştı.

Uzun uğraşların ardından yunus, denizle buluşturuldu.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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