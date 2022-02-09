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Antalya'da sahile vuran yunus, vatandaşlar tarafından denize bırakıldı

09.02.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sahile vuran yunus, vatandaşlar tarafından denize bırakıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde sahile vuran yunus, vatandaşlar tarafından denize kavuşturuldu.

İhsan Gökgöz ve arkadaşları Belek Turizm Merkezinde balık tuttukları sahilde yunusun çırpındığını gördü.

Bunun üzerine Gökgöz ve arkadaşları sahile vuran yunusu denize doğru iterek kurtarmaya çalıştı.

Uzun uğraşların ardından yunus, denizle buluşturuldu.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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