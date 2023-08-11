Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun ailesi tedbir alınmasını istiyor

Kadriye Mahallesi'nde ailesiyle beraber pazarcı tezgahında bulunan 11 yaşındaki Hasan Basri Kaya, 8 Ağustos'ta markete gittiği sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeğin ısırması sonucu baldırından yaralanan çocuk, Serik Devlet Hastanesi'ne tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Manavgat'taki evlerine gelen Hasan Basri Kaya, AA muhabirine, ailesine yardım etmek amacıyla pazara gittiğini ve çikolata almak için markete giderken köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Önce köpeğin saldırmayacağını düşündüğünü ve 3 köpekten en büyüklerinin baldırından ısırdığını ifade eden Kaya, "Etimden bir parça kopardı. Acı ile kaçıp annemlerin yanına geldim. Buradan komşuların arabasıyla hastaneye gittik ve tedavim yapıldı. Aynı mahalledeki köpekler daha önce de yaşlı bir kadın ile bir çocuğa daha saldırmıştı. Buna önlem alsınlar. Başkasının başına gelmesin. Sorumlular cezalandırılsın." dedi.

Anne Melek Kaya da çocuğunun köpek saldırısı sonrası ciddi bir yaralanma geçirdiğini anlatarak, sorumlular hakkında şikayetçi olacaklarını bildirdi.

Çocuğunun bir gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olduğunu ancak 2-3 hafta tedavisinin süreceğini belirten Kaya, "Büyük bir acı yaşadık. Çocuğum hayatını da kaybedebilirdi, yüzü parçalanabilirdi, özel bölgesine çok az kalmıştı. Allah kimseye yaşatmasın. Bu başıboş bırakılan hayvanların aşısız dolaşmasına karşıyız, şikayetçiyiz. Yani belediyesi, zabıtası, hayvanseverler böyle yapmasınlar. Bakacaklarsa baksınlar, bağlasınlar, sabit baksınlar, salmasınlar. Bunlara en kısa zamanda çare bulsunlar. Sorumlular hakkında şikayetçi olacağız." diye konuştu.

