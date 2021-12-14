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Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

14.12.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi, hayatını kaybetti.

Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Abidin Uçurum, çalıştığı sırada gözlerinin görmediğini belirterek fenalaştı.

İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçurum, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Uçurum'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen Uçurum'un kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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