Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ş.Y. (57), ilk müdahalenin ardından Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ş.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Turizm sektöründe çalışan 2 çocuk babası Ş.Y'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin Alanya ilçesinde defnedileceği bildirildi.



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