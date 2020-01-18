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  4. Antalya’da Salsa rüzgarı esiyor

Antalya’da Salsa rüzgarı esiyor

ANTALYA HABERLERİ  | 18.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dans Sporları Federasyonu 2019-2020 Salsa Ligi Kulüpler Sportif Salsa Şampiyonası Cam Piramit’te başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dans Sporları Federasyonu 2019-2020 Salsa Ligi Kulüpler Sportif Salsa Şampiyonası Cam Piramit’te başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 750 dansçı yeteneklerini sergiliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle Cam Piramit’te düzenlenen Türkiye Dans Sporları Federasyonu Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüpler Arası Salsa Şampiyonası renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Yılın ilk ulusal dans yarışmasına Türkiye’nin her yerinden ve her yaş grubundan yaklaşık 750 dansçı katıldı. Latin dansın kalbinin attığı Cam Piramit Kültür Merkezinde her turda finale kalan yarışmacılar madalya için ter döktü. Dereceye giren dansçılara madalya verildi. İlk üçe giren sporculara kupa töreni düzenlendi. Yarışmayı tüm Antalyalılar ücretsiz olarak izleyebilecek.
Açılış seremonisinde konuşan Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı, Fatih Haktan Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Antalyalılar için büyük bir şans ve muhteşem bir başkan olduğunu ifade etti. Coşkun, “Dans gibi medeni bir sporu destekleyen sanatı ve sporu destekleyen bir belediye başkanına sahip olduğumuz için Antalyalılar olarak gerçekten çok şanslıyız. Ve Atamızın dediği gibi dans medeni bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın farkında olan bir başkanımız var. Benim hayalim Antalya’da bu organizasyonu gelenekselleştirmek. İnşallah bir gün uluslararası boyut kazandıracağımıza da ben inanıyorum. Çünkü, bu şehir ve bu dansçılar bunu hak ediyor. Bize katkılarından dolayı bir kez daha büyükşehir belediye başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi.

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