Antalya’da sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

İnternet üzerinden ikinci el satılık araç ilanı veren kişiyi alıcı gibi arayıp aracı satın aldığını söyleyen P.U., ilandan kaldırılmasını sağladıktan sonra aynı aracı daha düşük bedelle farklı internet sitesine ilana koyup, alıcı ve satıcı şahsı noterde buluşturdu. Aralarında fiyat konuşturmadan verdiği IBAN numarasına havale yaptırarak sazan sarmalı yöntemiyle yapılan dolandırıcılık yapan P.U.’nun şikayet edilmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yakalanan P.U., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

