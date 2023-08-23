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Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle caddeler boş kaldı

23.08.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi verilerine göre, kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 32 derece, nem oranı ise yüzde 74 ölçüldü.

Sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle tarihi Kaleiçi ile kentteki meydan, kafeterya, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı kişiler, güneşten korunmak için şemsiye kullandı. Bazı kişiler, park ve bahçelerdeki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ve Lara sahilinden denize girmeyi tercih etti.

Öte yandan, bazı tatilciler de parklarda ağaçların altındaki gölge alanlarda dinlendi.

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antalya cadde nem sahil

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