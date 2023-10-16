YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da "Side Gastro Caz Festivali" yapıldı

Antalya'da "Side Gastro Caz Festivali" yapıldı

16.10.2023 15:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde farklı kültürlerin lezzetlerini müzikle bir araya getiren "Side Gastro Caz Festivali" düzenlendi.

Manavgat Belediyesince 12-15 Ekim tarihleri arasında organize edilen festivalde, ünlü şefler Tolga Kamiloğlu, Memet Özer, Oğul Türkkan, Yağız İzgül, Hazer Amani, Türev Uludağ, Ahmet Güzelyağdöken ve Zafiris Thelogos söyleşi programlarına katıldı.

Side Kültür Evi'nde ünlü şeflerin lezzet sunumlarının da yer aldığı etkinliklerde, yemeklerin kültürel ve tarihi yapısı hakkında da bilgi verildi.

Side Antik Kenti'nin tarihi atmosferinde Apollon Tapınağı'nın bulunduğu alanda caz dünyasının ünlü isimleri ise sanatseverlerle buluştu.

Konserler kapsamında, Emin Fındıkoğlu, Tolga Bilgin, Daniele Gorgone, Aleksandr Bozhenko, Serhan Erkol, Şenova Ülker, Kuzey Aktuğ, Çağdaş Oruç, Turgut Alp Bekoğlu, Kerem Görsev ve Ferit Odman gibi caz sanatçıları sahne aldı.

Festival, caz sanatçısı Fatih Erkoç'un kapanış konseriyle sona erdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, festival ve etkinliklere ev sahipliği yapan Side'de tarihi dokunun ortaya çıkarılması için köklü bir kentsel dönüşüm çalışması yapıldığını kaydetti.

Bölgenin büyük emeklerle bugünkü haline getirildiğini ifade eden Sözen, Side'nin dünya çapında tanınan bir yer haline gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bin 320 rakımlı parkurda unutulmaz maceraBin 320 rakımlı parkurda unutulmaz macera
Evde bakım ambulansı yoldan çıktı: 4 yaralıEvde bakım ambulansı yoldan çıktı: 4 yaralı
Malatya'da otomobilde ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildiMalatya'da otomobilde ruhsatsız 20 tabanca ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
antalya festival manavgat belediyesi side antik kenti

Antalya Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazartesi

İmsak
05:39
Sabah
06:58
Öğle
12:48
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:42

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Pazartesi

Tuğçe suntur eczanesi
Manavgat
Güven eczanesi
Alanya
Tuğba eczanesi
Alanya
Dal eczanesi
Dosemealti
Yaşam eczanesi
Manavgat
Akdeniz eczanesi
Serik
Çamyuva eczanesi
Kemer
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.