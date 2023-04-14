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Antalya'da "sigara içme" tartışmasında kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

14.04.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "sigara içme" tartışmasında kardeşini bıçaklayarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yılmaz Balık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı salonda hazır bulunurken, müştekiler ve avukatları katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, olay günü sanık Yılmaz Balık'ın, kız kardeşi Nigar Balık Ateş ile ev içinde ailevi meseleler nedeniyle tartıştığı ifade edildi. Savcı, tartışma üzerine odasından çıkıp gelen maktul Cengiz Balık ile sanık arasında kavga çıktığı, maktulün evden çıkacağı sırada sanığın mutfaktan aldığı bıçakla, ağabeyini evin koridorunda bıçakladığı, ambulansla hastaneye kaldırılan maktulün öldüğü belirtildi.

Sanığın "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep eden savcı, olayda haksız tahrik hususu oluşmadığından cezada indirime gidilmemesini istedi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz alan sanık, bir sonraki celse savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde 23 Ağustos 2021'de Cengiz Balık ile "çok sigara içtiği için" kendisini uyaran ağabeyi Yılmaz Balık arasında evde tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyinin bıçakla ağır yaraladığı Cengiz Balık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Yılmaz Balık tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya sigara

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