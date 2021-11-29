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Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

29.11.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 4 tabanca, 4 şarjör ve 48 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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